Wörthersee Marathon: Jetzt mitreden und mitlaufen!

Der Wörthersee Marathon rückt näher und für die Läuferinnen und Läufer beginnt die entscheidende letzte Woche. Jetzt heißt es vor allem: Ruhe bewahren und Kräfte sammeln. Wir haben die besten Tipps für die letzten Tage vor dem Lauf – und wollen Ihre Meinung wissen!