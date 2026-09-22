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Wörthersee Marathon: Jetzt mitreden und mitlaufen!

Kärnten
22.09.2026 04:00
Am Sonntag heißt es: Laufschuhe schnüren und ab geht’s um den Wörthersee!
Am Sonntag heißt es: Laufschuhe schnüren und ab geht’s um den Wörthersee!(Bild: Handler Wolfgang)
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Von krone.at

Der Wörthersee Marathon rückt näher und für die Läuferinnen und Läufer beginnt die entscheidende letzte Woche. Jetzt heißt es vor allem: Ruhe bewahren und Kräfte sammeln. Wir haben die besten Tipps für die letzten Tage vor dem Lauf – und wollen Ihre Meinung wissen!

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Umfang und Intensität des Trainings sollten in den letzten Tagen vor dem Wettkampf deutlich reduziert werden – versäumte Kilometer lassen sich kurz vor dem Start ohnehin nicht mehr nachholen. Stattdessen richten (Hobby-)Sportlerinnen und Sportler ihren Fokus nun auf ausreichend Schlaf, regelmäßiges Trinken und eine vertraute, gut verträgliche Ernährung.

Auch bei Schuhen, Kleidung und Verpflegung gilt: Bitte keine Experimente am Renntag! Die letzten lockeren Läufe dienen nur noch dazu, die Beine in Bewegung zu halten.

Sanfte Mobility-Übungen können in den letzten Tagen vor dem Wörthersee Marathon helfen, Beine, Hüfte und Rücken locker zu halten. Auf intensives oder ungewohntes Stretching sollte dagegen verzichtet werden.

Am Tag vor dem Lauf gilt: Beine hoch, ausreichend trinken und frühzeitig alles für den Start vorbereiten – von Schuhen und Kleidung bis zur Verpflegung. So bleibt am Rennmorgen nur noch eines zu tun: locker machen, kurz aufwärmen und loslaufen.

Und dann darf die Vorfreude übernehmen: Beim Wörthersee Marathon warten sportliche Herausforderung, besondere Stimmung und jede Menge Laufkilometer rund um den Wörthersee

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Wer die Wartezeit verkürzen möchte, nimmt an unserer Online-Umfrage (siehe oben) teil: Wer seine Meinung, Wünsche und Anregungen einbringen möchte, hat hier die Chance dazu.

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