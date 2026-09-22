Zwischen Radler und Pkw-Lenker flogen die Fäuste

Situation geriet außer Kontrolle

Da waren die Gemüter schon mächtig erhitzt. Doch das war noch nicht das Ende – durch eine Baustelle trafen die beiden wieder aufeinander und die Situation eskaliert völlig! Der 37-Jährige hielt sein Fahrrad rechts neben dem Pkw an. Diesmal passierte das Wortgefecht mit dem Beifahrer des Pkw-Lenkers.