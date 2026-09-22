Zwischen Radler und Pkw-Lenker flogen die Fäuste

Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist es Montagnachmittag auf der Keutschacher Straße zwischen Schiefling und Klagenfurt gekommen. Ein Radfahrer und zwei Pkw-Insassen waren derart in Streit geraten, dass die Polizei ausrücken musste.
Der 37-jährige Kärntner war mit seinem Fahrrad aus Schiefling kommend in Richtung Klagenfurt unterwegs. Im Freilandgebiet wurde er von einem Auto überholt. Schon während des Überholvorganges kam es zu einem Streit zwischen dem Radfahrer und dem 19-jährigen Lenker aus Wien.
Situation geriet außer Kontrolle
Da waren die Gemüter schon mächtig erhitzt. Doch das war noch nicht das Ende – durch eine Baustelle trafen die beiden wieder aufeinander und die Situation eskaliert völlig! Der 37-Jährige hielt sein Fahrrad rechts neben dem Pkw an. Diesmal passierte das Wortgefecht mit dem Beifahrer des Pkw-Lenkers.
Gingen aufeinander los
Der 16-jährige Wiener, der 19-Jährige und der 37-Jährige gingen anschließend aufeinander los und verpassten sich Faustschläge. Danach begaben sie sich selbstständig in ärztliche Behandlung.
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