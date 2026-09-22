Plötzliche Strafzettel-Flut in ganzen Straßenzügen

Nur mehr städtische Parksheriffs

Hintergrund für die überraschenden Strafen ist die Vereinheitlichung der Parkraumüberwachung, die seit 1. Juli dieses Jahres von der MA 67 zur Gänze übernommen wurde. Die neu dazugekommenen Bezirke, darunter Liesing, wurden deshalb nach Vorgabe der Straßenverkehrsordnung von Parksheriffs geprüft, heißt es von einem Magistratssprecher.