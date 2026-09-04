A long-standing demand
Marcel and Markus Died: Debate Over Speed Limit
Best friends Marcel (26) and Markus (25) lost their lives last weekend on the L1328 in Ternberg (Upper Austria). A local resident has been calling for a consistent 70 limit on that stretch of road for years, but the authorities have consistently rejected the request. The mayor supports the residents.
“About a month ago, I wrote a letter—admittedly a strongly worded one—to the Steyr-Land District Administration and the state government, in which I warned of fatalities on this very stretch of road.” This is what a “Krone” reader who lives in Ternberg on the L1328 wrote in a letter to the editor. A horrific accident resulting in two deaths occurred there early Sunday morning.
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