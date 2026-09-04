Asylstatus von Ländle-Intensivtäter aberkannt

Einreiseverbot für Iraker

Trotz der Beteuerungen des Betroffenen, Reue zu empfinden und die Chance zur Abzahlung seiner Schulden in Österreich zu suchen, bewerteten die Behörden das öffentliche Sicherheitsinteresse höher als seine persönlichen Gründe für einen verbleibenden Aufenthalt. Neben dem Verlust des Schutzstatus wurde ein sechsjähriges Einreiseverbot verhängt.