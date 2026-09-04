Asylstatus von Ländle-Intensivtäter aberkannt

Ein jahrelanger Aufenthalt in Vorarlberg endet für einen jungen Iraker nun mit einer rechtskräftigen Ausweisung. Der Mann, der 2015 als Minderjähriger nach Österreich kam, sammelte über die Jahre sechs gerichtliche Verurteilungen sowie mehr als zwei Dutzend Eintragsnotizen in der Polizeidatenbank.
Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sowie das zuständige Gericht zogen jetzt einen Schlussstrich: Das Asylrecht ist verwirkt, und dem Mann droht die zügige Abschiebung, sollte er das Land nicht eigenständig verlassen.
Schwere Körperverletzung, Raub, Erpressung, Einbruch
Die Strafakte des Mannes liest sich als lange Kette von Delikten, die sich größtenteils im Ländle abspielten. Bereits ab 2019 folgten Verurteilungen wegen schwerer Körperverletzung, Raubes, Erpressung und Einbruchs. Auch illegaler Waffenbesitz und Drogenverstöße führten den Mann immer wieder vor das Landesgericht Feldkirch.
Einreiseverbot für Iraker
Trotz der Beteuerungen des Betroffenen, Reue zu empfinden und die Chance zur Abzahlung seiner Schulden in Österreich zu suchen, bewerteten die Behörden das öffentliche Sicherheitsinteresse höher als seine persönlichen Gründe für einen verbleibenden Aufenthalt. Neben dem Verlust des Schutzstatus wurde ein sechsjähriges Einreiseverbot verhängt.
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