Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen der Motoren

Revolution! Ab 2027 sollen F1-Rennen kürzer werden

Formel 1
04.09.2026 11:34
In Spielberg und Co. werden die Rennen ab kommender Saison kürzer dauern.
In Spielberg und Co. werden die Rennen ab kommender Saison kürzer dauern.(Bild: AP/Darko Bandic)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Formel-1-Fahrer kommen in der nächsten Saison wohl schneller ans Ziel. Auf einstimmigen Beschluss der Teams sollen 2027 alle Rennen jeweils um einige Runden verkürzt werden. Grund dafür ist die neue Motorenformel und der dann erhöhte Benzinverbrauch der Autos. Weil die Rennställe gegen größere Tanks und den Umbau der Chassis votierten, bleibt nach Berichten mehrerer Fachportale nur die Verkürzung der Renndistanzen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach dem aktuellen Reglement müssen auf fast allen Rennstrecken derzeit immer mindestens 305 Kilometer beim Grand Prix absolviert werden. In der kommenden Saison sollen es nur noch 290 Kilometer sein. Je nach Strecke sind dies jeweils zwei oder drei Runden weniger. Nur beim Stadtrennen in Monaco wird es wohl bei der Distanz von 78 Runden und 260 Kilometern bleiben.

Lesen Sie auch:
Wird Kimi Antonelli einmal für Ferrari fahren?
Fans träumen davon
Kimi Antonelli: „Ferrari ist riesig, aber …“
04.09.2026
Große Ambitionen
Formel-1-Weltmeister gründet sein eigenes Rennteam
03.09.2026

Nach heftigen Debatten um die für dieses Jahr eingeführte Motorenformel senkt die Formel 1 den Elektroanteil, der aktuell die Hälfte des Antriebs liefert, wieder etwas ab. Damit spielt der Verbrenner wieder eine größere Rolle, die Fahrer sind weniger als Batteriemanager gefordert. Es wird aber auch mehr Kraftstoff benötigt. Die Überlegung, nur die Distanzen der Rennen mit dem erwartbar höchsten Benzinverbrauch zu verkürzen, wurde von den Teams verworfen. Nun muss die Komplett-Reduzierung noch von der Formel-1-Kommission und vom Motorsport-Weltrat abgesegnet werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
04.09.2026 11:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
170.884 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
116.252 mal gelesen
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Motor
Elektroschrott mit nur 16.000 Kilometern am Tacho
112.160 mal gelesen
Krone Plus Logo
Für den Smart Electric Drive von 2016 von Frau Eipeldauer gibt es keine Akkus mehr.
Außenpolitik
Außenministerin lädt russischen Botschafter vor
1401 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat den russischen Botschafter einbestellt.
Innenpolitik
„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot
1353 mal kommentiert
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1252 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf