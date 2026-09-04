Post erhöhte Tarife: Brief jetzt dreimal so teuer

„Ich schreibe allen meinen Stammgästen einmal im Jahr einen Brief. Das ist mir wichtig. Aber als ich das letzte Mal die Briefe – und das sind Dutzende – aufgeben wollte, bin ich aus allen Wolken gefallen. Der Premiumversand ist deutlich teurer geworden“, ärgert sich ein Hotelier aus Oberösterreich im Gespräch mit der „Krone“.