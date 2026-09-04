Post erhöhte Tarife: Brief jetzt dreimal so teuer

Wenn es schnell gehen soll, lässt sich das die Post einiges kosten. Denn mit 1. August stiegen die Kosten pro Sendung von 0,30 auf 0,90 Cent an. Das kommt bei den Postkunden überhaupt nicht gut an. Die „Krone“ fragte nach, wie man die Verdreifachung der Kosten erklärt.
„Ich schreibe allen meinen Stammgästen einmal im Jahr einen Brief. Das ist mir wichtig. Aber als ich das letzte Mal die Briefe – und das sind Dutzende – aufgeben wollte, bin ich aus allen Wolken gefallen. Der Premiumversand ist deutlich teurer geworden“, ärgert sich ein Hotelier aus Oberösterreich im Gespräch mit der „Krone“.
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