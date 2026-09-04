Lkw-Lenker (35) freute sich, als er erwischt wurde

Ungewöhnliche Reaktion

Er durfte nicht mehr weiterfahren, musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Seine Reaktion darauf war mehr als ungewöhnlich. Dass er keine Pausen mache, nerve ihn selbst, teilte er den Polizisten mit. Letztlich müsse er aber tun, was ihm sein Chef sage.