Lkw-Lenker (35) freute sich, als er erwischt wurde

Mit dieser Reaktion hatte die Polizisten in OÖ wohl nicht gerechnet: Als sie einen rumänischen Lkw-Lenker (35) anzeigten, weil ihm mehrere Verstöße gegen die Ruhezeiten nachgewiesen wurden, reagierte dieser erleichtert.
Am Donnerstag wurde ein rumänischer Lkw-Fahrer (35) am Kontrollplatz Kematen an der A8 kontrolliert. Den Polizisten fiel sofort auf, dass der 35-Jährige die Aufzeichnungen auf seiner Fahrerkarte verfälscht hatte. Er hatte weite Strecken zurückgelegt und diese nicht als Bereitschaftszeit, sondern als Ruhezeit erfasst.
Fast 13 Tage ohne Pause gefahren
Der Lkw-Lenker war 13 Tage durchgehend ohne tatsächliche Ruhezeit im Einsatz. Auch am Fahrzeug des Rumänen stellten die Beamten schwere Mängel fest – unter anderem lösten sich große Teile eines Reifens ab.
Ungewöhnliche Reaktion
Er durfte nicht mehr weiterfahren, musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Seine Reaktion darauf war mehr als ungewöhnlich. Dass er keine Pausen mache, nerve ihn selbst, teilte er den Polizisten mit. Letztlich müsse er aber tun, was ihm sein Chef sage.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.