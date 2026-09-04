Deutsche Polizei jagt Bekennerbrief-Unterzeichner

Die Polizei geht insgesamt von drei Sabotagefällen seit Dienstag aus: An den Umspannwerken in Bergheim, Jänschwalde und Dormagen. Hier wurden verdächtige Gegenstände gefunden (siehe Grafik oben). Die bei Dormagen gefundenen Konstruktionen ähneln laut Polizei stark den Abschussvorrichtungen, mit denen in Bergheim Kabel über die Oberleitungen geschossen und so mehrere Kraftwerksblöcke lahmgelegt wurden. Nach Informationen der „Bild“ waren an den Abschussvorrichtungen Zeitschaltuhren und Kupferdrähte befestigt.