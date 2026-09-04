US Open: „Ganz New York ist verrückt nach Tennis“

Roger staunt über die Entwicklung des Klassikers, der heuer insgesamt ein Rekord-Preisgeld von 108 Millionen Dollar ausschüttet. Alleine die Verlierer in der ersten Runde bekommen ein Trostpflaster in Höhe von 140.000 Dollar. „Es hat sich in den letzten Jahren extrem viel Positives für die Spieler und Fans getan“, behauptet Federer, „alles wurde modernisiert, mehr Platz geschaffen und das Produkt wird noch professioneller in Szene gesetzt.“