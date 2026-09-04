Vorsorgemodell ja, aber warum nur für Kinder?

Es hat lange gedauert, aber in den Sommergesprächen ist plötzlich wie das Ungeheuer von Loch Ness ein neues Thema aufgetaucht: Man sollte, so der Bundeskanzler, ein Vorsorgedepot schaffen. Eines, bei dem auch in Aktien und anderen Wertpapieren angespart werden kann. Vor allem für Kinder, so der frischgebackene Opa, wäre das sinnvoll.