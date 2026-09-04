„USS Abraham Lincoln“ von Bug bis Heck verrostet

Stahlkonstruktion in Gefahr

Bereiche des oberen Decks könnten auch während der Fahrt bearbeitet werden. Das Problem gehört laut Schuster jedenfalls behandelt, denn: „Rost ist wie eine ansteckende Krankheit. Er breitet sich aus. Deshalb ist es besser, frühzeitig etwas dagegen zu unternehmen, um ihn einzudämmen als später mit einem viel größeren Problem konfrontiert zu werden“. Wartet man zu lange, könne die Stahlkonstruktion angegriffen werden, was ein Risiko für die Sicherheit der Decks, Laufstege und Rettungsvorrichtungen darstelle.