Traumpaare: Macht Sie deren Glück neidisch?

Sie spazieren Händchen haltend durch die Stadt, lachen über denselben Witz, wirken verliebt wie am ersten Tag. Und: Sie meistern jede noch so schwierige Krise. Solche Traumpaare kennt wohl jeder. Da darf man auch ein bisschen neidisch sein, oder?
Sie lachen, sie strahlen, sie scheinen perfekt zu harmonieren – selbst in schweren Zeiten kann nichts sie aufhalten. Manche Paare wirken wie aus einem Liebesfilm. Kennen Sie auch solche Paare, die alles zusammen meistern? Die jede Krise, jedes Unglück gemeinsam durchleben und die alles nur noch mehr zusammenschweißt?
Gehören Sie selbst zu solchen Traumpaaren, denen die Liebe mühelos zu gelingen scheint? Die von anderen bewundert werden und auch beneidet? Oder fragen Sie sich: Gibt es dieses Glück wirklich? Und wenn ja: Warum habe ich das nicht? Verspüren Sie vielleicht auch etwas Eifersucht?
Oder sind Sie der Meinung, dass solche „Traumpaare“ nach außen hin nur die Schokoladenseite zeigen und alles eigentlich ganz anders ist? Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Haben Sie vielleicht Beispiele für uns?
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