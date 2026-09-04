Neuseeland lässt Partydroge MDMA als Medikament zu

„Einnahme unter Aufsicht“

Zu der MDMA-Therapie von PTBS erklärte das neuseeländische Gesundheitsministerium, der Einsatz der Substanz werde in Kombination mit einer Psychotherapie erfolgen und sei erst ab 18 Jahren möglich. Außerdem dürften die Patienten die Droge nicht mit nach Hause nehmen. Ihr Einsatz erfolge vielmehr „in einem kontrollierten klinischen Rahmen unter der Aufsicht befugter Psychiater“.