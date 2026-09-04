Wie Cramarossa einen „Verdächtigen“ überführte

Willkommen in Kärnten! In unserer Serie über die neuen Gesichter im Eishockeyland Nr. 1 geht es diesmal um den neuen VSV-Stürmer Joseph Cramarossa, der sich als richtiger Teamplayer durch die Knochenmühle der NHL gekämpft hatte. Mit den viel zu früh verstorbenen Kollegen Adam Johnson (†29) und Jimmy Hayes (†31). Joe ist überzeugt: Ein anderer Trainer zu NHL-Beginn hätte das Leben erleichtert.