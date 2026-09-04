Erleben Sie über 2000 Spiele im „Krone“-Livestream

2000 Hanball-Spiele im Livestream! Die „Krone“ bietet alles unter einem Dach. „Ein einzigartiges Projekt in Österreich“, reibt sich Geschäftsführer Christoph Edelmüller die Hände.Von der U11 bis zu den höchsten Spielklassen gibt’s via Sportkrone alles zu sehen.
Die neue Handball-Saison startete am vergangenen Wochenende mit einem Knall. Der „druck.at Supercup“ in Atzgersdorf war restlos ausverkauft, Hunderte begeisterte Zuschauer sahen, wie sich Herren-Meister Bad Vöslau und Damen-Seriensieger Hypo NÖ die ersten Titel der Saison sicherten.
Sehen Sie gleich heute (ab 19.25 Uhr) live auf kroneTV, krone.at und streaming.krone.at den Auftakt der Herren-Bundesliga – Atzgersdorf trifft in Wien auf die Lipizzanerheimat aus Bärnbach/Köflach.
Ein weiterer Beweis, dass Handball in Österreich boomt. Die Nationalteams sind die Zugpferde für die Ligen, die vielen talentierten Spielern als Sprungbrett ins Ausland dienen. Die „Krone“ ist traditionell ganz nah dran am heimischen Handball-Geschehen – und wird ihr ohnehin großes Angebot für die neue Saison noch erweitern.
Sie wollen kein Spiel Ihres Lieblings-Vereins verpassen? Dann haben wir das Richtige für Sie! Auf der Plattform streaming.krone.at gibt es alle Matches von den Nachwuchs-Klassen ab der U11 bis zur HLA und WHA. Insgesamt werden in der kommenden Spielzeit über 2000 Begegnungen zu sehen sein.
So geht es:
Einfach unter krone.at/sportabo ein Test-Abo holen.
Auf KroneTV
Ausgewählte Spiele der Handball Ligen Austria werden zusätzlich aufKroneTV übertragen. Einfach hier klicken und alle Infos und Sendetermine holen.
Der Start
Zum Meisterschaftsstart übertragen wir am Freitag das Duell zwischen Aufsteiger Atzgersdorf und der Lipizzanerheimat aus Bärnbach/Köflach.
Meilenstein
Auf streaming.krone.at werden ab der U11 bis zu den beiden höchsten Spielklassen alle Partien live übertragen. Dazu gibt es ausgewählte Begegnungen auf krone.TV zu sehen. „Ein Meilenstein in der Berichterstattung“, erklärt „Krone“-Sportchef Peter Moizi, „das Streaming-Angebot ist ideal für Eltern, Großeltern oder Freunde. So ist man auch bei Auswärtsspielen – sollte man selbst nicht mitfahren können – dank der ,Krone‘ immer dabei.“ In der Vorsaison wurden über 2000 (!) Spiele live übertragen. „Die Streaming-Plattform mit der ,Krone‘ ist ein im österreichischen Sport einzigartiges Projekt und ermöglicht den Handballfans, neben allen Spielen der HLA auch sämtliche Jugendspiele unserer Klubs live zu verfolgen. Damit schaffen wir eine noch größere Sichtbarkeit für unsere Liga und unseren Nachwuchs und stärken die Verbindung zwischen Vereinen und Fans“, strahlt Christoph Edelmüller, Geschäftsführer der Handball Ligen Austria.
Mehrwert für die Vereine
Aber nicht nur die Fans, auch die Vereine selbst profitieren von den Livestreams der „Krone“. In den Hallen sind mittlerweile 34 KI-Kameras installiert. Dadurch können sich die Klubs zahlreicher Analyse-Funktionen bedienen, auch Inhalte für Beiträge in sozialen Medien sind so leichter kreierbar. Sehenswert! Testen Sie jetzt kostenlos (siehe unten).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.