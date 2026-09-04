Erleben Sie über 2000 Spiele im „Krone“-Livestream

Sie wollen kein Spiel Ihres Lieblings-Vereins verpassen? Dann haben wir das Richtige für Sie! Auf der Plattform streaming.krone.at gibt es alle Matches von den Nachwuchs-Klassen ab der U11 bis zur HLA und WHA. Insgesamt werden in der kommenden Spielzeit über 2000 Begegnungen zu sehen sein.

So geht es:

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Auf KroneTV

Ausgewählte Spiele der Handball Ligen Austria werden zusätzlich aufKroneTV übertragen. Einfach hier klicken und alle Infos und Sendetermine holen.

Der Start

Zum Meisterschaftsstart übertragen wir am Freitag das Duell zwischen Aufsteiger Atzgersdorf und der Lipizzanerheimat aus Bärnbach/Köflach.