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Unmut im Paraski-Team

Achtfacher Weltmeister „schoss sich ins Out“

Wintersport
04.09.2026 12:00
Thomas Grochar, der links ohne Oberschenkelknochen und Wadenbein geboren wurde, ist einer der ...
Thomas Grochar, der links ohne Oberschenkelknochen und Wadenbein geboren wurde, ist einer der größten Artisten im Paraski-Zirkus.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Der achtfache Paraski-Weltmeister Markus Salcher wäre nach seinem Karriereende gerne sportlicher Leiter der Paraski-Sparte geworden. Aber statt ihm bekam Cheftrainer Manfred Widauer den Zuschlag. Jüngst von Salcher getroffene Aussagen sorgten bei Teilen des Teams für Unmut. Der aktuelle Athletensprecher Thomas Grochar konterte.

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Salcher hatte große Pläne als sportlicher Leiter der Paraski-Sparte. Aber er ging am Ende leer aus. Das schmerzte ihn. Teamkollege Thomas Grochar erklärte aber: „Er hat sich mit einer Aktion, auf die ich in der Öffentlichkeit nicht näher eingehen will, selbst ins Out geschossen.“

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