Gehalt für Mitarbeiter ging auf Konto von Betrüger

Sie werden immer dreister und schrecken vor keiner Masche zurück: Betrüger im Internet. Ein noch unbekannter Online-Ganove schaffte es, dass eine Tiroler Firma das Gehalt eines Mitarbeiters auf sein Konto überwies.
Opfer des miesen Betrugs wurde ein Unternehmen in Stans im Tiroler Bezirk Schwaz. Ein noch unbekannter Täter gab sich per E-Mail gegenüber der Firma als ein Mitarbeiter aus und bat darum, die Bankverbindung für die Gehaltsauszahlung zu ändern. „Der Betrüger täuschte vor, ein internationales Bankkonto eröffnet zu haben und gab an, dass er sein Gehalt künftig auf dieses Konto überwiesen bekommen möchte“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Erst als der Angestellte die ausbleibende Gehaltszahlung reklamierte, flog der Betrug auf.
Ein Sprecher der Polizei
Als echter Angestellter reklamierte, flog Betrug auf
Ohne groß nachzufragen, kam das Unternehmen dem Wunsch nach und änderte die Bankverbindung. Folglich wurde das Gehalt des echten Mitarbeiters auf das Konto des Ganoven überwiesen. Erst als der Angestellte die ausbleibende Gehaltszahlung reklamierte, flog der Betrug auf.
Der Firma entstand ein finanzieller Schaden von rund 5000 Euro.
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