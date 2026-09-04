Gehalt für Mitarbeiter ging auf Konto von Betrüger

Opfer des miesen Betrugs wurde ein Unternehmen in Stans im Tiroler Bezirk Schwaz. Ein noch unbekannter Täter gab sich per E-Mail gegenüber der Firma als ein Mitarbeiter aus und bat darum, die Bankverbindung für die Gehaltsauszahlung zu ändern. „Der Betrüger täuschte vor, ein internationales Bankkonto eröffnet zu haben und gab an, dass er sein Gehalt künftig auf dieses Konto überwiesen bekommen möchte“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.