Die Stars von morgen schon heute auf einen Blick

Die Nationalteams des österreichischen Handballbundes ÖHB schrieben in den letzten Jahren immer wieder Erfolgsgeschichten. Unvergessen die Begeisterung, die das Herren-Team bei der EM-Endrunde 2024 in Deutschland auslöste, als Niko Bilyk, Lukas Hutecek & Co. Top-Nationen wie Deutschland, Kroatien oder Spanien jeweils ein Unentschieden abrangen, nur um einen Punkt den Einzug in das Semifinale verpassten.
„Solche Turniere, dazu zähle ich auch die Heim-EM der Frauen 2024, sind natürlich Höhepunkte“, so Bernd Rabenseifner, Generalsekretär des ÖHB. Sie wären aber ohne den Einsatz vieler Helfer in den Vereinen nicht möglich. „Ohne Basis keine Spitze. Wir versuchen, schon in der Jugend die richtigen Impulse zu setzen“, erzählt Rabenseifner.
Die „Krone“ bietet hier auch den Nachwuchs-Nationalteams die verdiente Plattform. So wurde im Sommer etwa die U18-EM der Herren in Belgrad (Serbien) auf unserer Streaming-Plattform live übertragen, auch die U20-EM in Rumänien war via streaming.krone.at zu sehen.
Aber nicht nur die Nachwuchs-Nationalteams sind Teil der größten Handball-Kooperation, die es jemals gegeben hat. So werden auch einzelne Testspiele der Nationalteams auf der Plattform übertragen.
Tests für die EM
Wichtig vor allem für die Frauen, die Ende des Jahres bei der EM in Tschechien in Gruppe D gegen die Gastgeberinnen, die Niederlande und Kroatien im Einsatz sind. „Eine schwere Gruppe. aber wir nehmen die Herausforderung an“, bestätigt Teamchefin Monique Tijsterman. „Für die Top zwei und den Aufstieg brauchen wir drei sehr gute Spiele.“
„Handball total“ heißt es also auch in der neuen Saison. Denn Übertragungen von österreichischen Meisterschaften im Nachwuchs runden das Streaming-Angebot der „Krone“ ab.
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