Die Stars von morgen schon heute auf einen Blick

Tests für die EM

Wichtig vor allem für die Frauen, die Ende des Jahres bei der EM in Tschechien in Gruppe D gegen die Gastgeberinnen, die Niederlande und Kroatien im Einsatz sind. „Eine schwere Gruppe. aber wir nehmen die Herausforderung an“, bestätigt Teamchefin Monique Tijsterman. „Für die Top zwei und den Aufstieg brauchen wir drei sehr gute Spiele.“