Katzenkamera deckt Einbruch in Wien auf

Eine Katzenkamera wurde für zwei Jugendliche in Wien-Margareten zum Verhängnis. Ein 31-Jähriger bemerkte über die Kamera eine fremde Person in seiner Wohnung und alarmierte sofort die Polizei. Die alarmierten Beamten trafen kurz darauf im Stiegenhaus auf zwei Verdächtige.
Die beiden Jugendlichen waren mit Rucksäcken unterwegs. Anhand der Aufnahmen konnte einer von ihnen als mutmaßlicher Einbrecher identifiziert werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten Gold, Bargeld und Schmuck sowie Einbruchswerkzeug.
Auf freiem Fuß angezeigt
Der 16-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Der zweite Jugendliche wurde auf freiem Fuß angezeigt. Da er keine Angaben zu seinen Erziehungsberechtigten machte, wurde er der MA 11 übergeben.
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