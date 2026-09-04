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Wanderbare Steiermark

Kulinarischer Zirbenherbst in den Seetaler Alpen

Steiermark
04.09.2026 11:00
Auf 2376 Meter Seehöhe thront das Zirbitzkogel-Schutzhaus und lädt somit zu Steiermarks höchstem ...
Auf 2376 Meter Seehöhe thront das Zirbitzkogel-Schutzhaus und lädt somit zu Steiermarks höchstem Hüttenzauber.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Diese ausgedehnte Bergwanderung, die uns Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti diesmal vorstellen, führt von der Sabathyalm über die Winterleitenseen auf den Zirbitzkogel – Hütteneinkehr inklusive!

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Großflächige Zirbenwälder, mehrere Bergseen, weitläufige Kare und fossile Blockgletscher bestimmen das Landschaftsbild der Seetaler Alpen. Dazwischen liegen mehrere Hütten, darunter das auf 2376 Meter gelegene Zirbitzkogel-Schutzhaus. Mit den kühleren Temperaturen, dem klareren Licht und den ersten kräftigen Herbstfarben beginnt nun eine besonders reizvolle Zeit zum Wandern.

So wunderschön ist das Gebiet der Seetaler Alpen – eine echte Postkarten-Idylle.
So wunderschön ist das Gebiet der Seetaler Alpen – eine echte Postkarten-Idylle.(Bild: Weges)

Von Mitte September bis Mitte Oktober bekommt die Bergtour mit dem Z’HERBST – dem Zirbenherbst – noch eine kulinarische Facette. Auf der Sabathyhütte und der Winterleitenhütte werden saisonale Gerichte und Spezialitäten rund um die Zirbe angeboten, von der Zirbenbiercremesuppe bis zum Zirbenparfait.

Fazit: so werden Landschaft, Herbststimmung und regionale Küche miteinander verbunden.

Wo geht es zur Sabathyhütte, wo Sie urige Gemütlichkeit und von Mitte September bis Mitte ...
Wo geht es zur Sabathyhütte, wo Sie urige Gemütlichkeit und von Mitte September bis Mitte Oktober Zirbenköstlichkeiten erwarten?(Bild: Weges)

Wir starten bei der Sabathyhütte (1620 m) und wandern bergauf an der Almrauschhütte vorbei – dem Weg 32 folgend auf dem „Ho-Chi-Minh-Pfad“ durch den Zirbenwald zum Kleinen Winterleitensee und der Winterleitenhütte (1782 m). Ein gemütlicher Anstieg führt zu den Almflächen rund um den Oberen Winterleitensee und in Folge durch eine weitläufige Karlandschaft (Weg 308) bis zum steileren Anstieg an der Nordostseite des Scharfen Eck.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 14,5 km / 890 Hm/ Gehzeit 6 h.
  • Anforderungen: Almwege und Steige mit steilen Abschnitten im anspruchsvolleren Gelände.
  • Ausgangspunkt: Alpengasthof Sabathy, 8742 Obdach, Granitzen 32, alpengasthof-sabathy.at; gebührenpflichtiger Parkplatz.
  • Einkehrmöglichkeiten: Alpengasthof Sabathy, Winterleitenhütte, Helmut-Erd-Schutzhaus (Zirbitzkogel-Schutzhaus), Rothaidenhütte.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram: wegesaktiv.

Auf dem Schreibersteig, der unterhalb der Radarstation verläuft, wandern wir zum Mühlner Sattel und dem Zirbitzkogel-Schutzhaus. Nach wenigen Höhenmetern erreichen wir den Zirbitzkogel (2396 m). Der erste Teil des Abstiegs führt auf der schmalen Hütten-Zufahrtsstraße bis zum Wegpunkt Kote und über die weiten Almen (Weg 320 und 46) zur Rothaidenhütte.

Die Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti.
Die Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti.(Bild: Weges)

Nun folgt noch ein kurzer Anstieg, danach geht es kontinuierlich bergab durch den Zirbenwald – vorbei an der Linderhütte – zum Ausgangspunkt.

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