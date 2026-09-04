Kulinarischer Zirbenherbst in den Seetaler Alpen

Wir starten bei der Sabathyhütte (1620 m) und wandern bergauf an der Almrauschhütte vorbei – dem Weg 32 folgend auf dem „Ho-Chi-Minh-Pfad“ durch den Zirbenwald zum Kleinen Winterleitensee und der Winterleitenhütte (1782 m). Ein gemütlicher Anstieg führt zu den Almflächen rund um den Oberen Winterleitensee und in Folge durch eine weitläufige Karlandschaft (Weg 308) bis zum steileren Anstieg an der Nordostseite des Scharfen Eck.