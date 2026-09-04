Dann weiß „Opi“ Vitasek: „Jetzt is‘ nimmer lustig“

„Und was ist mit den Opas?!“ – Seit Schauspielerin und Autorin Konstanze Breitebner für ihren Video-Podcast „Generation O... wie Omi“ Promi-Großmütter vors Mikrofon bittet und immer mehr Zuhörer begeistert – immerhin geht’s um Lebensgeschichten, wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse der Älteren -, hört sie diese Frage am laufenden Band. Um Antworten darauf zu liefern, klopfte sie flugs bei ihrem Nachbarn im burgenländischen Inzenhof an. Der ist nämlich niemand Geringerer als Andreas Vitásek (70), seines Zeichens Kabarettist, Mime, Regisseur, Intendant des Güssinger Kultur Sommers und eben Großvater.