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Kabarettist im Podcast

Dann weiß „Opi“ Vitasek: „Jetzt is‘ nimmer lustig“

Burgenland
04.09.2026 06:00
Kabarettist Andreas Vitásek zeigt auf sein Spiegelbild – und vielleicht auch ein wenig auf seine ...
Kabarettist Andreas Vitásek zeigt auf sein Spiegelbild – und vielleicht auch ein wenig auf seine eigene Familiengeschichte.(Bild: Andreas Lepsi)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Erstmals packt in Konstanze Breitebners beliebtem Video-Podcast „Generation O... wie Omi“ auch ein bekannter „Opi“ aus: der Kabarettist und Kultur-Intendant Andreas Vitásek. Im Gespräch spricht der im Burgenland lebende Künstler über Familie, Nähe und Distanz und zeigt sich dabei ungewohnt nachdenklich und verletzlich. 

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„Und was ist mit den Opas?!“ – Seit Schauspielerin und Autorin Konstanze Breitebner für ihren Video-Podcast „Generation O... wie Omi“ Promi-Großmütter vors Mikrofon bittet und immer mehr Zuhörer begeistert – immerhin geht’s um Lebensgeschichten, wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse der Älteren -, hört sie diese Frage am laufenden Band. Um Antworten darauf zu liefern, klopfte sie flugs bei ihrem Nachbarn im burgenländischen Inzenhof an. Der ist nämlich niemand Geringerer als Andreas Vitásek (70), seines Zeichens Kabarettist, Mime, Regisseur, Intendant des Güssinger Kultur Sommers und eben Großvater.

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