Dann weiß „Opi“ Vitasek: „Jetzt is‘ nimmer lustig“

Erstmals packt in Konstanze Breitebners beliebtem Video-Podcast „Generation O... wie Omi“ auch ein bekannter „Opi“ aus: der Kabarettist und Kultur-Intendant Andreas Vitásek. Im Gespräch spricht der im Burgenland lebende Künstler über Familie, Nähe und Distanz und zeigt sich dabei ungewohnt nachdenklich und verletzlich.
„Und was ist mit den Opas?!“ – Seit Schauspielerin und Autorin Konstanze Breitebner für ihren Video-Podcast „Generation O... wie Omi“ Promi-Großmütter vors Mikrofon bittet und immer mehr Zuhörer begeistert – immerhin geht’s um Lebensgeschichten, wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse der Älteren -, hört sie diese Frage am laufenden Band. Um Antworten darauf zu liefern, klopfte sie flugs bei ihrem Nachbarn im burgenländischen Inzenhof an. Der ist nämlich niemand Geringerer als Andreas Vitásek (70), seines Zeichens Kabarettist, Mime, Regisseur, Intendant des Güssinger Kultur Sommers und eben Großvater.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.