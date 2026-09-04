George Clooney: „Ich war bei Ada, als sie starb“

Er wisse nicht, „was nach dem Tod passiert. Niemand, den ich kenne, ist bisher zurückgekommen und hat mir genau erzählt, wie es abläuft“, meinte Clooney weiter. „Also kenne ich dieses Leben, und für dieses Leben muss man nach Freude suchen, und man muss versuchen, sie auch für seine Familie und seine Freunde zu finden. Das ist es, woran ich glaube.“