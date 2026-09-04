Mourinho schimpft nach Alkohol-Fahrt von Real-Ass

„Ich bin nicht glücklich mit Raul Asencio. Er ist ein sehr professioneller Spieler, niemand trainiert so wie er. Aber ein Spieler von Real Madrid ist immer ein Spieler von Real Madrid, auch abseits des Platzes. Was man außerhalb des Rasens macht, beschädigt das Image des Klubs. Ich bin nicht glücklich darüber“, meinte der Portugiese auf den Vorfall angesprochen.