Mourinho schimpft nach Alkohol-Fahrt von Real-Ass

Nachdem Raul Asencio betrunken am Steuer erwischt worden war, hat sich nun dessen Trainer zu Wort gemeldet. Jose Mourinho ist nicht gerade begeistert von der Aktion des Real-Verteidigers ...
„Ich bin nicht glücklich mit Raul Asencio. Er ist ein sehr professioneller Spieler, niemand trainiert so wie er. Aber ein Spieler von Real Madrid ist immer ein Spieler von Real Madrid, auch abseits des Platzes. Was man außerhalb des Rasens macht, beschädigt das Image des Klubs. Ich bin nicht glücklich darüber“, meinte der Portugiese auf den Vorfall angesprochen.
Führerschein für acht Monate weg
Asencio war am 16. August auf Gran Canaria von der Polizei angehalten worden. Laut „Teneriffa News“ habe ein Alkoholtest einen Wert von 1,8 Promille ergeben, der 23-Jährige musste seinen Führerschein daraufhin für acht Monate abgeben, außerdem wurde er zu einer Geldstrafe von 14.400 Euro verdonnert.
Nicht das erste Mal, das Asencio negativ in den Schlagzeilen landet. Dem Spanier wird vorgeworfen, 2023 Videos mit sexuellem Inhalt, in denen auch eine Minderjährige zu sehen ist, nicht einvernehmlich weitergegeben zu haben. Asencio wurde freigesprochen, die beteiligten Frauen sagten aus, sie würden ihm verzeihen.
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