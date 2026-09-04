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Frage des Tages

Ist Europa selbst schuld an der Autokrise?

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04.09.2026 11:32
VW-Werk: Bis zu 60.000 Jobs könnten im Zuge des Konzernumbaus wegfallen. Trägt Europa eine ...
VW-Werk: Bis zu 60.000 Jobs könnten im Zuge des Konzernumbaus wegfallen. Trägt Europa eine Mitschuld?(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Volkswagen steht vor einem historischen Umbau: Bis zu 60.000 Stellen könnten wegfallen und mehrere Werke stehen auf der Kippe. Vor allem mit hohen Kosten und dem harten Wettbewerb aus China kämpft der einstige Vorzeigekonzern. Unsere Frage des Tages vom 4. September lautet: „Ist Europa selbst schuld an der Autokrise?“

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Hat sich die europäische Autoindustrie zu lange auf ihrem Ruf ausgeruht und den Wandel zur E-Mobilität verschlafen? Oder sind es vor allem hausgemachte Probleme wie hohe Energiepreise und Bürokratie? Trägt die Politik mit ihren Klima- und Förderentscheidungen eine Mitschuld an der Krise? 

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