Volkswagen steht vor einem historischen Umbau: Bis zu 60.000 Stellen könnten wegfallen und mehrere Werke stehen auf der Kippe. Vor allem mit hohen Kosten und dem harten Wettbewerb aus China kämpft der einstige Vorzeigekonzern. Unsere Frage des Tages vom 4. September lautet: „Ist Europa selbst schuld an der Autokrise?“