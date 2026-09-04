„Mit schön spielen und ein bissl da und dort …“

Bis Mittwochabend war es Ansichtssache. Doch jetzt, mit dem 0:1 daheim gegen die WSG Tirol, ist der Fehlstart der Austria nicht mehr wegzureden. „Sehr, sehr ärgerlich“, weiß Trainer Stephan Helm. „Denn an diesem Spiel ist viel gehangen, wir hätten dem Ganzen eine Wende geben können.“