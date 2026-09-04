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„Mit schön spielen und ein bissl da und dort …“

Fußball National
04.09.2026 06:30
Austria Wiens Kapitän Manfred Fischer sprach nach dem 0:1 gegen die WSG Tirol und vor dem ...
Austria Wiens Kapitän Manfred Fischer sprach nach dem 0:1 gegen die WSG Tirol und vor dem Cupspiel in Traiskirchen Klartext.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Bis Mittwochabend war es Ansichtssache. Doch jetzt, mit dem 0:1 daheim gegen die WSG Tirol, ist der Fehlstart der Austria nicht mehr wegzureden. „Sehr, sehr ärgerlich“, weiß Trainer Stephan Helm. „Denn an diesem Spiel ist viel gehangen, wir hätten dem Ganzen eine Wende geben können.“

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Doch stattdessen setzte es den ersten echten Tiefschlag dieser noch jungen Saison, ziert man nach fünf Runden das Tabellenende der Bundesliga. Bei der Ursachensuche ist man sich ziemlich einig. Gleichzeitig will niemand, kein Spieler und kein Coach, die seit Juli laufenden Vielspiel-Wochen (zwölf Pflichtspiele in 41 Tagen) als Ausrede hernehmen.

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