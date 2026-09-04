Mann nach Zigarette gefragt: Messerattacke

Weil er keine Zigarette dabei hatte, ist ein 38-Jähriger am Donnerstagmorgen am Wiener Europaplatz von drei unbekannten Männern attackiert worden. Einer der Angreifer hatte dabei auch ein Messer gezückt und den Mann im Bauchbereich verletzt. Von dem Trio fehlt bislang jede Spur.
Laut Polizei hatten die drei Männer den 38-Jährigen zunächst nach einer Zigarette gefragt. Als dieser verneinte und weiterging, verfolgten sie ihn und schlugen kurz darauf auf ihn ein. Im Zuge der Auseinandersetzung soll einer der Verdächtigen mit einem Messer zugestochen haben.
Fahndung läuft
Anschließend flüchtete das Trio. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Die Berufsrettung Wien versorgte den Verletzten und brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen nach den unbekannten Tatverdächtigen laufen auf Hochtouren.
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