Für ihre rote Göttin sind Tifosi Feuer und Flamme

Beim Heimrennen in Monza muss Ferrari endlicher wieder liefern. Diesmal fährt eine gehörige Portion Nostalgie mit. Michael Schumachers Erbe soll Lewis Hamilton und Charles Leclerc Flügel verleihen. „LH44“ fuhr am Donnerstag stilecht ins Paddock ein.
Wenn es um ihre geliebte Scuderia geht, kennen die Emotionen der italienischen „Ferraristi“ keine Grenzen. Nirgendwo zeigt sich das so ausgeprägt wie am Autodromo Nazionale Monza. Wo die Formel 1 am Donnerstag ihre Zelte aufschlug und Superstar Lewis Hamilton stilecht in einem F40 vorfuhr.
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