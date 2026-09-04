Für ihre rote Göttin sind Tifosi Feuer und Flamme

Wenn es um ihre geliebte Scuderia geht, kennen die Emotionen der italienischen „Ferraristi“ keine Grenzen. Nirgendwo zeigt sich das so ausgeprägt wie am Autodromo Nazionale Monza. Wo die Formel 1 am Donnerstag ihre Zelte aufschlug und Superstar Lewis Hamilton stilecht in einem F40 vorfuhr.