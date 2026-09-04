Warum im Mölltal Solarbäume „gepflanzt“ werden

Mit massiven Einbrüchen bei der Stromproduktion durch Wasserkraft haben die Betreiber einer Wassergenossenschaft im Mölltal zu kämpfen. Die Eigentümer und die Kommune sind seit Jahren bemüht, eine Lösung zu finden, um sich weiterhin selbst mit Strom versorgen zu können. Jetzt werden Solarbäume „gepflanzt“.