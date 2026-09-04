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The Train

Erleben Sie die Premiere des neuen Actionfilms

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04.09.2026 05:20
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Agenten, Attentäter und ein Luxuszug, der zum rollenden Schlachtfeld wird: Mit „The Train“ kommt am 24. September ein international produzierter Spionage-Thriller mit starken österreichischen Wurzeln in die Kinos. Die „Krone“ bringt Sie schon vor dem offiziellen Kinostart ganz nah an den Film – und verlost unter anderem zwei Reisen für je zwei Personen zur Premiere nach Prag sowie zahlreiche Plätze bei der Wien-Premiere.

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Was als elegante Reise in einem der außergewöhnlichsten Luxuszüge Europas beginnt, entwickelt sich in „The Train“ zu einem gefährlichen Spiel zwischen internationalen Geheimdiensten. Im Mittelpunkt steht der legendäre Majestic Imperator Train de Luxe. An Bord treffen chinesische MSS-Agenten, britische MI6-Offiziere, eine deutsche Profilerin und eine gefährliche russische Attentäterin aufeinander – jeder mit eigenen Interessen und kaum jemandem ist zu trauen.

Ein Luxuszug wird zum Schlachtfeld
Mitten in dieses undurchsichtige Geflecht gerät SAS-Major Alex Stirling, gespielt von Dennis Dewall. Eigentlich wollte Stirling lediglich seine Tochter Olivia begleiten. Doch als mehrere Geheimdienstoperationen aufeinandertreffen, wird aus der luxuriösen Zugfahrt eine Mission voller Intrigen, Entführungen, Verfolgungsjagden und handfester Action.

(Bild: Westside Studios_Davide Marconcini)
(Bild: Westside Studios_Davide Marconcini)

Und „The Train“ setzt dabei nicht nur auf Action im Zugabteil: Gedreht wurde an internationalen Schauplätzen wie Malta, Bangkok, Tokio, London, Budapest, Prag und Wien. Unter anderem sorgen rasante Motorradverfolgungsjagden durch die Wiener Innenstadt für heimischen Wiedererkennungswert. Dennis Dewall führte zudem einen Großteil seiner Stunts selbst aus.

Eine erste internationale Bühne bekam der Thriller bereits im Mai: Beim Marché du Film in Cannes wurde „The Train“ einem internationalen Fachpublikum präsentiert. Besonders die Mischung aus klassischem Agententhriller, modernen geopolitischen Spannungen, internationaler Besetzung und der außergewöhnlichen Kulisse des Luxuszuges sorgte dort für Aufmerksamkeit. Neben Dewall sind unter anderem Anouk Auer und Madalina Bellariu Ion zu sehen. Letztere übernimmt als Natalia Krug die Rolle einer russischen Attentäterin und liefert sich mit Alex Stirling auch körperlich intensive Auseinandersetzungen.

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Mitmachen und gewinnen
Noch bevor „The Train“ am 24. September regulär in den österreichischen Kinos startet, macht die „Krone“ ihre Leser zu Premieren-Gästen. Wir verlosen folgende tolle Preise

  • 2 Reisen für je zwei Personen zur Premiere nach Prag am 30. September – inklusive Flug, Hotel und Premieren-Tickets. 
  • 70x2 Tickets für die Wien Premiere am 22. September um 19:00 Uhr in der Millenniums-City Wien wovon 25x2 Gewinner für die Premiere auch Popcorn und ein Getränk erhalten
  • 5x2 Plätze beim VIP Come-Together im Rahmen der Wien Premiere am 22. September inkl. Tickets für die Premiere!

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 11. September, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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