Erleben Sie die Premiere des neuen Actionfilms

Agenten, Attentäter und ein Luxuszug, der zum rollenden Schlachtfeld wird: Mit „The Train“ kommt am 24. September ein international produzierter Spionage-Thriller mit starken österreichischen Wurzeln in die Kinos. Die „Krone“ bringt Sie schon vor dem offiziellen Kinostart ganz nah an den Film – und verlost unter anderem zwei Reisen für je zwei Personen zur Premiere nach Prag sowie zahlreiche Plätze bei der Wien-Premiere.