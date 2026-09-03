Familie erhielt rasch Notunterkunft nach Brand

Was für ein Schreck für eine Familie im Seekirchner Ortsteil Waldprechting! Am Dienstag zerstörte ein Feuer ihre Wohnung, Rauchwolken waren weithin sichtbar. In das Haus kann die Mutter mit ihrem beeinträchtigen Sohn vorerst nicht zurück. Nun wurde eine Lösung gefunden ...
Sofort nachdem klar war, dass es für Mutter und Sohn nicht in ihre Wohnung zurückgehen kann, machten sich Seekirchens Bürgermeister Konrad Pieringer (ÖVP) und Mitarbeiter der Stadtgemeinde auf die Suche nach möglichen Alternativen. Es sollte rasch eine Wohnung zur Verfügung gestellt werden – doch woher nehmen?
Glücklicherweise stand ein Haus im SOS-Kinderdorf leer. Auf Anfrage stellte der Leiter Wolfgang Arming dieses als Notunterkunft zur Verfügung. Wann die Familie in ihre eigenen vier Wände zurückkehren kann, stand vorerst noch nicht fest.
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