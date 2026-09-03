Familie erhielt rasch Notunterkunft nach Brand

Sofort nachdem klar war, dass es für Mutter und Sohn nicht in ihre Wohnung zurückgehen kann, machten sich Seekirchens Bürgermeister Konrad Pieringer (ÖVP) und Mitarbeiter der Stadtgemeinde auf die Suche nach möglichen Alternativen. Es sollte rasch eine Wohnung zur Verfügung gestellt werden – doch woher nehmen?