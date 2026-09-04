Wieso eine wie Giorgia Meloni hierzulande fehlt

Und was meinen die Österreicher? Wir wollten in der „Frage des Tages“ am Mittwoch von den „Krone“-Lesern wissen, ob ÖVP und SPÖ mit neuen Parteichefs besser abschneiden würden. Das Ergebnis – quasi ein Unentschieden – spricht Bände über den Zustand der Politik, über die Stimmung der Menschen in Österreich.