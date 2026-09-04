LIVE ab 20.30 Uhr: VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln

Der 2. Spieltag in Deutschlands Bundesliga: Der VfB Stuttgart empfängt den 1. FC Köln. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Verkehrte Welt in der deutschen Bundesliga: Während der letztjährige Tabellenvierte Stuttgart nach dem Auftakt-1:5 beim FC Bayern München nur Letzter ist, stehen die vorige Saison nur knapp dem Abstieg entronnenen Kölner dank ihres 3:2-Heimsieges gegen die TSG Hoffenheim auf Platz 6.
Kann Stuttgart siegen?
Freilich: Nach einer gespielten Runde, in der ein Klub noch dazu das Pech hatte, gegen die Bayern antreten zu müssen, lässt sich über das Kräfteverhältnis zwischen den Teams nicht abschließend urteilen.
Und doch wird den Stuttgartern daran gelegen sein, mit einem Sieg schnell wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden, nicht etwa früh in der Saison in einen Negativlauf zu geraten.
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