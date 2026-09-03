Grazer bei CHL-Comeback gegen Fribourg unbelohnt

Die Graz99ers haben sich bei ihrer Rückkehr in der Champions Hockey League (CHL) für eine starke Vorstellung nicht belohnt. Österreichs Eishockey-Meister unterlag dem Schweizer Titelträger Fribourg-Gotteron im Auftaktspiel der Kontinentalliga am Donnerstag mit 2:4 (1:1,0:0,1:3). Der KAC rang die Boxers de Bordeaux in Klagenfurt nach Verlängerung 2:1 (0:1,1:0,0:0) nieder. CHL-Stammgast Red Bull Salzburg verlor daheim gegen die Kölner Haie mit 2:5 (0:2,2:2,0:1).
Fribourg startete vor 2.500 Zuschauern standesgemäß. Lucas Hedlund brachte die Gäste in der 4. Minute voran. Die Führung war verdient, die Schweizer das stärkere Team. Den zuletzt vor sieben Jahren in der CHL spielenden 99ers gelang dennoch 14 Sekunden vor der ersten Pause der Ausgleich: Chris Collins stocherte den Puck im Powerplay über die Linie. Die noch nicht in Bestbesetzung eingelaufenen Grazer präsentierten sich danach zumindest ebenbürtig, wenn nicht besser als der Favorit. Paul Huber scheiterte im Eins-gegen-Eins an Goalie Ludovic Waeber, auch Routinier Manuel Ganahl fand eine gute Möglichkeit vor.
Doch die Schweizer Topadresse konterte. Fribourg zog das Tempo an, Nicolas Wieser im 99ers-Tor war nun schwer gefordert. Ein Treffer der Schweizer zählte nach Videostudium zunächst nicht, ehe ein Doppelschlag durch Yannick Rathgeb und Anthony Richard in der 54. und 55. Minute Fribourg auf Kurs brachte. Die Grazer verkürzten in Überzahl durch Marcus Vela 64 Sekunden vor Spielende noch einmal, Richard machte keine zehn Sekunden später nach einem Patzer der Grazer mit einem Schuss ins leere Tor aber alles klar. Die 99ers beendeten die Partie mit insgesamt 33 Schüssen Richtung gegnerisches Tor.
KAC ringt Bordeaux dank Petersen nieder
Weiter geht es für Fribourg am Samstag mit einem weiteren Spiel in Österreich gegen den KAC. Die Klagenfurter setzten sich gegen den nächsten Gegner der Grazer in der Overtime durch. Nick Petersen lenkte nach 1:49 Minuten der Verlängerung im Powerplay einen Schuss von Jan Mursak ins Tor. Der 37-jährige Petersen hatte bereits beim 1:1 durch Thimo Nickl (34.) die Vorarbeit geliefert. Bordeaux war in der 13. Minute in Führung gegangen.
Die nun vom Kanadier Alan Letang betreuten Salzburger mussten sich zu Hause den Kölner Haien geschlagen geben. Die Deutschen legten nach einem Doppelschlag in der 17. Minute ein 2:0 vor. Peter Schneider (24.) mit einem platzierten Abschluss und Mario Huber (38.) nach überlegter Vorarbeit von Michael Raffl brachten die „Bullen“ auf 1:2 bzw. 2:3 heran. Das vierte Gegentor fingen sich die Salzburger jedoch in Überzahl durch Louis-Marc Aubry nur kurz darauf ein. Salzburg trifft im nächsten Spiel am Samstag erneut zu Hause auf Bili Tygri Liberec aus Tschechien.
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