Grazer bei CHL-Comeback gegen Fribourg unbelohnt

Doch die Schweizer Topadresse konterte. Fribourg zog das Tempo an, Nicolas Wieser im 99ers-Tor war nun schwer gefordert. Ein Treffer der Schweizer zählte nach Videostudium zunächst nicht, ehe ein Doppelschlag durch Yannick Rathgeb und Anthony Richard in der 54. und 55. Minute Fribourg auf Kurs brachte. Die Grazer verkürzten in Überzahl durch Marcus Vela 64 Sekunden vor Spielende noch einmal, Richard machte keine zehn Sekunden später nach einem Patzer der Grazer mit einem Schuss ins leere Tor aber alles klar. Die 99ers beendeten die Partie mit insgesamt 33 Schüssen Richtung gegnerisches Tor.