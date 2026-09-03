Diese zehn Berichte aus Wiener Schulen schockieren

Was passiert hinter österreichischen Klassenzimmertüren? Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) lud Lehrer, Schulleiter und Experten zum Runden Tisch über „Ehrkultur an Schulen“. Was die Pädagogen erzählten, war keine abstrakte Integrationsdebatte. Es sind Schilderungen aus einem Schulalltag, in dem es nicht mehr um Lesen, Schreiben und Rechnen geht. Die „Krone“ war dabei und protokollierte diesen Austausch.