Diese zehn Berichte aus Wiener Schulen schockieren

Was Lehrer hinter verschlossenen Klassenzimmertüren erleben, bleibt oft unsichtbar. Doch wenn Angst, Ehrkultur, religiöser Druck oder Gewalt den Unterricht bestimmen, betrifft das nicht nur einzelne Schulen. Es geht um Bildung, gleiche Chancen und die Frage, welche Regeln in Österreich gelten.
Was passiert hinter österreichischen Klassenzimmertüren? Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) lud Lehrer, Schulleiter und Experten zum Runden Tisch über „Ehrkultur an Schulen“. Was die Pädagogen erzählten, war keine abstrakte Integrationsdebatte. Es sind Schilderungen aus einem Schulalltag, in dem es nicht mehr um Lesen, Schreiben und Rechnen geht. Die „Krone“ war dabei und protokollierte diesen Austausch.
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