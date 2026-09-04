Kälteschock und Spaßbremse in beliebtem Wiener Bad

Kinder ab sofort gratis

Als Akutmaßnahme gibt es daher Ermäßigungen, die bis zur Behebung des Schadens/Saisonende gelten. Ab Freitag gilt: Erwachsene zahlen nur 6,10 Euro Eintritt – der derzeitigen ermäßigten Erwachsenen-Preis –, und auch eine Familienkarte kostet nun 6,10 Euro. Der ermäßigte Eintritt für Erwachsene macht 4,60 Euro aus. Die Nachmittagskarte ab 13 Uhr gibt es um 4,90 Euro. Jugendliche bezahlen 2,80 Euro und für Kinder ist Eintritt umsonst.