Villacher Wehr: Vier Einsätze in nur 45 Minuten

Über Balkontür in die Wohnung – und zum kaputten Rauchmelder

Noch während die Einsatzkräfte im Seniorenheim waren, erfolgte bereits die nächste Alarmierung: In der Villacher Innenstadt hatte in einer Wohnung im ersten Stock ein Heimrauchmelder ausgelöst. „Über eine Leiter gelangte ein Feuerwehrmann auf den Balkon und konnte durch die offene Balkontür die Wohnung betreten“, schildert Einsatzleiter Alexander Scharf, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach, die Situation.