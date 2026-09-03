Jurij Rodionov gegen Jakub Mensik heute LIVE

Die Nummer 17 des Turniers hat in der vergangenen Woche mit Landsfrau Karolina Muchova in New York den Mixed-Titel geholt, bei seinem Einzel-Abschneiden heuer sticht das Halbfinale bei den French Open heraus, in dem der 20-Jährige dem späteren deutschen Titelträger Alexander Zverev unterlegen ist.