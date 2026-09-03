Jurij Rodionov gegen Jakub Mensik heute LIVE

Zweite Runde bei den US Open: Jurij Rodionov trifft auf Jakub Mensik. Mit sportkrone.at sind Sie heute live dabei – siehe Ticker unten. Gegen 19.30 Uhr beginnt die Partie.
Hier gibt es den Liveticker:
Nach seinem überzeugenden Dreisatzsieg gegen den französischen Aufschlagspezialisten Giovanni Mpetshi Perricard ist für Rodionov Gegenwehr gegen den Tschechen Jakub Mensik gefragt.
Die Nummer 17 des Turniers hat in der vergangenen Woche mit Landsfrau Karolina Muchova in New York den Mixed-Titel geholt, bei seinem Einzel-Abschneiden heuer sticht das Halbfinale bei den French Open heraus, in dem der 20-Jährige dem späteren deutschen Titelträger Alexander Zverev unterlegen ist.
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