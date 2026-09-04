Marcel und Markus starben: Debatte um Tempolimit

„Ich habe vor etwa einem Monat einen zugegeben heftigen Brief an die Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land und das Land geschrieben, in dem ich vor Todesfällen auf genau dieser Strecke gewarnt habe.“ Das schreibt ein „Krone“-Leser, der in Ternberg an der L1328 wohnt, in einem Leserbrief. In der Nacht auf Sonntag hatte sich dort ein schrecklicher Unfall mit zwei Toten ereignet.