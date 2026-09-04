Marcel und Markus starben: Debatte um Tempolimit

Die besten Freunde Marcel (26) und Markus (25) kamen am vergangenen Wochenende auf der L1328 in Ternberg (OÖ) ums Leben. Ein Anrainer fordert seit Jahren einen durchgehenden 70er auf der Strecke, doch die Behörden winkten bisher immer ab. Der Bürgermeister unterstützt die Anrainer.
„Ich habe vor etwa einem Monat einen zugegeben heftigen Brief an die Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land und das Land geschrieben, in dem ich vor Todesfällen auf genau dieser Strecke gewarnt habe.“ Das schreibt ein „Krone“-Leser, der in Ternberg an der L1328 wohnt, in einem Leserbrief. In der Nacht auf Sonntag hatte sich dort ein schrecklicher Unfall mit zwei Toten ereignet.
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