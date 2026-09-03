NEOS-Chefin: „Mit Schellhorn zufrieden, aber …“

Sepp Schellhorn belegt im Vertrauensranking den letzten Platz und hat damit sogar den Dauerletzten, FPÖ-Chef Herbert Kickl, vom Negativ-Thron gestoßen. Die Kritik an ihm? Nach der Dienstwagen-Chose würde auch in Sachen Deregulierung zu wenig weitergehen. Dennoch stellt sich Meinl-Reisinger im Gespräch mit der „Krone“ hinter den Letztplatzierten.

Aber was macht Sepp Schellhorn gerade eigentlich?