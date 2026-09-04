Shetty fordert digitale Landkarte für Integration

Die Sozialhilfereform mit 1. 1. 2027 ist nach allem, was man hört, nahezu ausgeschlossen. Wie ist Ihr Kenntnisstand und Ihre Einschätzung?

Ehrlich gesagt fände ich es nicht gut, wenn es nicht gelingt, das bis 1. 1. 2027 zu lösen. Deshalb habe ich da etwas mehr Optimismus – und ich sehe die Notwendigkeit. Die Menschen haben kein Verständnis dafür, dass über diese Dinge immer nur geredet wird. Sie müssen umgesetzt werden. Ich sage auch explizit, dass wir uns da in einer Vermittlerrolle sehen. Es gab eine lange politische Diskussion zwischen dem Integrations- und dem Sozialressort. Da müssen jetzt echt Meter gemacht werden und auch die parteipolitische, ideologische Brille abgelegt werden. Klar muss sein: Erstens, wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein. Zweitens, es muss immer attraktiver sein zu arbeiten, als nicht zu arbeiten. Und drittens: Wir wollen, dass Menschen, die nach Österreich kommen, Steuern zahlen und nicht Steuern kosten. Dazu gehört, dass es nicht mehr sein darf, dass eine Familie mit vielen Kindern nicht mehr deutlich höhere Sozialhilfe bekommt, als eine Familie in der beide Elternteile arbeiten.