Navi-Chaos: 20.000 Euro Schaden nach Lkw-Irrfahrt

Ein Lkw-Lenker vertraute dem Navi, wurde daraufhin von der Tauernautobahn A10 abgeleitet, landete in kleinem Dorf in Kärnten und zerstörte dort eine Brücke, die nun komplett saniert werden musste. Es ist nicht das erste Mal, dass tonnenschwere Sattelschlepper durch das Dorf geleitet werden ...