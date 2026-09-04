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Formel-1-TICKER

LIVE ab 16 Uhr: 2. Training für den Italien-GP

Formel 1
04.09.2026 03:17
Kann Lewis Hamilton beim Ferrari-Heimrennen in Monza aufzeigen?
Kann Lewis Hamilton beim Ferrari-Heimrennen in Monza aufzeigen?(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

13. Rennen in der Formel-1-Saison 2026: An diesem Wochenende steht der Grand Prix von Italien auf dem Programm – jetzt steigt in Monza das 2. Training. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Hier der Zwischenstand:

Hier der Stand in der Fahrer-Weltmeisterschaft:

Ferrari oder Kimi Antonelli? Das Mercedes-Wunderkind hat mit seinem Traumstart in die Formel-1-Saison das Herz vieler italienischer Fans erobert und die Tifosi vor ein Dilemma gestellt. Denn auf den Tribünen im Königlichen Park werden beim Großen Preis von Italien am Sonntag (15 Uhr) nicht mehr nur der Scuderia mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc die Daumen gedrückt, sondern auch dem WM-Leader aus Bologna. Dieser hofft beim Heimrennen auf eine Aufholjagd.

„In unserem Sport werden keine Sentimentalitäten belohnt!“
Wegen eines unerlaubten Motorenwechsels wird der Lokalmatador von ganz hinten in den Grand Prix starten, die Hoffnungen auf einen Heimsieg im Speed-Tempel sind deshalb gedämpft. Das sei zwar enttäuschend für ihn und seine Fans, erklärt Teamchef Toto Wolff, „aber in unserem Sport werden keine Sentimentalitäten belohnt.“ Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs nördlich von Mailand sind Überholmanöver wegen der langen Geraden besonders gut zu bewerkstelligen, der Schaden der ohnehin unausweichlichen Startplatzstrafe für eine zusätzliche neue Power Unit soll sich dadurch in Grenzen halten.

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