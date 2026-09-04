LIVE ab 16 Uhr: 2. Training für den Italien-GP

„In unserem Sport werden keine Sentimentalitäten belohnt!“

Wegen eines unerlaubten Motorenwechsels wird der Lokalmatador von ganz hinten in den Grand Prix starten, die Hoffnungen auf einen Heimsieg im Speed-Tempel sind deshalb gedämpft. Das sei zwar enttäuschend für ihn und seine Fans, erklärt Teamchef Toto Wolff, „aber in unserem Sport werden keine Sentimentalitäten belohnt.“ Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs nördlich von Mailand sind Überholmanöver wegen der langen Geraden besonders gut zu bewerkstelligen, der Schaden der ohnehin unausweichlichen Startplatzstrafe für eine zusätzliche neue Power Unit soll sich dadurch in Grenzen halten.