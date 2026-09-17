So demonstrieren Kate und William ihre Stärke!

„Ruhe bewahren und weitermachen“

Doch William und Kate haben den Wunsch, sich von all dem nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Mehrere Beobachter erklärten gegenüber britischen und amerikanischen Medien, das Paar grenze sich ab und lasse sich von Harry und Meghan nicht irritieren. Experte Simon Vigar beschreibt die Haltung des Paares treffend: Es gelte das Motto „Ruhe bewahren und weitermachen“. Harry und Meghan seien für die beiden inzwischen eher „eine Randnotiz und alte Geschichte“.