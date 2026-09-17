Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abstimmung naht

Berglandmilch entscheidet über Fusion mit Molkerei

Oberösterreich
17.09.2026 15:44
Die Berglandmilch ist bereits jetzt die größte Molkerei des Landes.
Die Berglandmilch ist bereits jetzt die größte Molkerei des Landes.(Bild: AP/MICHAEL PROBST)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die oberösterreichische Berglandmilch wird in ihrer Generalversammlung am Freitagvormittag aller Voraussicht nach die Fusion mit der Milchsparte der Obersteirischen Molkerei (OM) beschließen. Der Zusammenschluss muss aber noch von der Wettbewerbsbehörde genehmigt werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Mehrheit der OM-Genossenschafter hat dem Zusammenschluss bereits am Dienstag bei der Generalversammlung in Kobenz zugestimmt. 92 Prozent der 791 Stimmberechtigten waren dafür – die „Krone“ berichtete. Auch bei der Berglandmilch rechnet man mit Zustimmung.

Größte Molkerei Österreichs
Die oberösterreichische Berglandmilch mit Sitz in Wels ist mit einem Umsatz von zuletzt über 1,3 Milliarden Euro die mit Abstand größte Molkerei in Österreich. Sie entstand 1994 vor dem Hintergrund des anstehenden EU-Beitritts Österreichs durch den Zusammenschluss von sechs regionalen Molkereien – Schärdinger Landmolkerei, Linzer Molkerei, Milchunion Alpenvorland, Molkerei im Mostviertel, Milchverarbeitung Desserta und Bäuerliche Milchunion Kärnten. Im Jahr 2009 kam die Landfrisch Molkerei, 2010 die Tirol Milch und 2011 die Stainzer Milch dazu.

Steirer bekommen 10%-Anteil an Berglandmilch
Die rund 8000 Bäuerinnen und Bauern unter dem Dach der Berglandmilch sind heute nach wie vor Eigentümer dieser Muttergenossenschaften, die wiederum Anteile an der operativen Tochter Berglandmilch halten. Nun würde die Obersteirische Molkerei als weitere Muttergenossenschaft dazukommen und dafür knapp zehn Prozent Anteile an Berglandmilch bekommen. Die bisherigen Berglandmilch-Muttergenossenschaften erhalten im Gegenzug – indirekt über die operative Tochter – Anteile an den Milchstandorten der OM.

Lesen Sie auch:
Jetzt steht endgültig fest: Die Obersteirische Molkerei fusioniert mit der Berglandmilch.
Mit Berglandmilch
Obersteirische Molkerei stimmt für Zusammenschluss
15.09.2026
Erneute Evaluierung
Kommt doch Umweltprüfung für Google in Kronstorf?
16.09.2026
Krone Plus Logo
Privatisierung in Linz
Wem die sechs Flughäfen in Österreich gehören
16.09.2026

Die Obersteirische Molkerei, die 2025 mit Milchprodukten rund 162 Millionen Euro umsetzte, wird von rund 1200 größtenteils steirischen Bauern mit Milch beliefert. Gegenstand des angestrebten Zusammenschlusses ist die Milchsparte mit den Standorten Knittelfeld und Spielberg. Die Molkerei in Kapfenberg – mit rund 34 Mitarbeitern – ist laut Obmann Jakob Karner nicht Teil der Einbringung in die Berglandmilch, sie würde im Falle des Abschlusses des Projekts an die Berglandmilch vermietet werden. 

Andere Tochterfirmen wie Landforst Lagerhaus, ÖForst Forsttechnik und Steyr Center Murtal betreibt die OM selbst weiter. Im Jahr 2025 betrug der Konzernumsatz der Obersteirischen Molkerei und ihrer Töchter rund 390 Millionen Euro.

Fusion ist der einzige Tagesordnungspunkt
Die Bauern auf beiden Seiten hätten mit dem Zusammenschluss „ein größeres Unternehmen, mehr Verarbeitungsmöglichkeiten, sicherere Milchabnahme, ein krisenfesteres Produktportfolio und eine effizientere Milchsammlung“, sieht Georg Lehner, Mitglied der Geschäftsführung von Berglandmilch, Vorteile für beide Seiten. 

Entschieden wird am Freitag in der Berglandmilch-Generalversammlung am Standort Aschbach-Markt, wo die Abstimmung über den Zusammenschluss den einzigen Tagesordnungspunkt darstellt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
17.09.2026 15:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
353.976 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
121.151 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
108.260 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1834 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1752 mal kommentiert
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
1173 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Mehr Oberösterreich
Fuhr über Nest
39-Jähriger beim Rasenmähen von Wespen attackiert
Infopark eröffnet
So soll der neue Donaubahnhof einmal aussehen
Abstimmung naht
Berglandmilch entscheidet über Fusion mit Molkerei
9000 Menschen befragt
Gute Noten für die Stadt – doch hier hapert es
Eventtipps in OÖ
Spannung, Sportskanonen und eine grandiose Party
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf