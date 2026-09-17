Hamilton wehrt sich: „Habe die Storys gesehen!“

Formel-1-Pilot Lewis Hamilton hat sich auf Instagram gegen Berichte zur Wehr gesetzt, dass er seinen Rennstall Ferrari dazu gedrängt haben soll, Personal auszutauschen. „Ich habe einige der Storys gesehen und möchte einiges klarstellen“, so der Brite.
„Ich habe nie danach gefragt, dass jemand aus meinem Team ausgetauscht wird“, stellt der siebenfache Formel-1-Weltmeister in seiner Stellungnahme klar. „Alle Menschen hier arbeiten jeden Tag sehr hart und ihre Hingabe ist es, die unser Team voranbringt“, so der Brite.
Zuvor waren Berichte aufgekommen, wonach der Routinier im Laufe der Saison unzufrieden mit strategischen Entscheidungen seines Teams gewesen sein soll. Wie der „Corriere della Sera“ berichtet hat, hätte sich dadurch auch das Verhältnis des Piloten zu Teamchef Fred Vasseur abgekühlt.
„Das wird auch so bleiben“
Demnach seien die Spannungen innerhalb des Teams aufgrund einer Reihe von enttäuschenden Ergebnissen deutlich angestiegen. Hamilton habe auch deshalb dazu gedrängt, wichtiges Personal innerhalb des Rennstalls auszutauschen, so diverse Berichte.
Davon will Hamilton selbst aber nichts wissen. „Ich versuche immer, Menschen zu bestärken und zu ermutigen, das Beste aus sich herauszuholen oder zumindest das Beste in sich selbst zu sehen“, so der Ferrari-Pilot weiter, ehe er abschließend klarstellt: „Das gelingt mir vielleicht nicht immer, aber es ist meine Absicht und genau dafür bin ich hier. Wir arbeiten alle zusammen, und das wird auch so bleiben.“
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