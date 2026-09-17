Hamilton wehrt sich: „Habe die Storys gesehen!“

Davon will Hamilton selbst aber nichts wissen. „Ich versuche immer, Menschen zu bestärken und zu ermutigen, das Beste aus sich herauszuholen oder zumindest das Beste in sich selbst zu sehen“, so der Ferrari-Pilot weiter, ehe er abschließend klarstellt: „Das gelingt mir vielleicht nicht immer, aber es ist meine Absicht und genau dafür bin ich hier. Wir arbeiten alle zusammen, und das wird auch so bleiben.“