Küchenbrand: Sieben Bewohner mussten in Klinik!

Feueralarm in Innsbruck! In einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses im Stadtteil Hötting ist am Mittwochabend ein Küchenbrand ausgebrochen. Sieben Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert. Als mögliche Brandursache gilt ein auf dem Herd stehen gelassener Topf.
Kurz nach 20 Uhr kam es in der Wohnung in der Bachlechnerstraße zum Brand in der Küche. Die alarmierte Berufsfeuerwehr konnte die Situation rasch unter Kontrolle bringen und den Brand mit einem Schaumlöscher bekämpfen. Laut Einsatzkräfte war das Feuer teilweise bereits erstickt.
Durch den Brand seien Teile der Küchenzeile sowie der Dunstabzug zerstört worden. Zudem wurde die Wohnung durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen.
Familie und Nachbarn in Klinik
Insgesamt mussten sieben Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur medizinischen Versorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Betroffen war die vierköpfige Familie, die in der Brandwohnung lebt. Auch drei Nachbarn wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.
Topf als mögliche Brandursache
Im Zuge der Brandermittlung wurde die Ursache des Feuers untersucht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand könne davon ausgegangen werden, dass ein auf dem Herd stehen gelassener Topf den Brand ausgelöst haben dürfte, berichtete die Polizei. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.
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