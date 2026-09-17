Ferrero vor Comeback! Ausgerechnet bei Sinner?

Eine Art von Revanche?

Und damit ausgerechnet der große Gegenspieler seines Ex-Spielers Alcaraz. Mit diesem hatte sich der Italiener in den letzten zwei Jahren um die meisten Grand-Slam-Titel und den Titel als bester Tennisspieler der Gegenwart duelliert. Ferrero hatte bereits im Frühjahr gemeint, dass er sich eine Partnerschaft mit Sinner durchaus vorstellen könne – wohl auch, weil er Alcaraz wohl eigentlich gerne weiter betreut hätte, die Zusammenarbeit mutmaßlich gegen seinen Willen beendet worden war.