Tuchel gesteht: „Wir warteten auf unseren Tod“

Zu passiv

Nach Gordons Treffer habe England zu vorsichtig agiert und damit das Spiel aus der Hand gegeben. „Wir warteten auf unseren Tod“, formulierte es der Teamchef drastisch. Auch sich selbst macht der Deutsche noch heute Vorwürfe: „Niemand ist mehr enttäuscht als ich. Man kann sich jetzt endlos quälen und sich fragen, ob wir mit einer anderen Auswechslung gewonnen hätten. Man wird es nie erfahren.“