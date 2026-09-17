Das krude Dreiecksverhältnis mit der Erpresserin

Wie berichtet, wird der Kabarettist von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, ein Mädchen im Kindergartenalter sexuell missbraucht und knapp 1000 einschlägige Missbrauchsdateien bei sich daheim gehortet zu haben. Mitangeklagt sind zwei gebürtige Slowakinnen, die Mutter und die Oma des heute fünfjährigen Opfers – die Frauen hatten „Gunkl“ nach der Tat erpresst. Immer höhere Schweigegeld-Beträge soll der 64-Jährige berappt haben, ehe er schließlich Selbstanzeige und Anzeige erstattet hat.